Центральная городская библиотека Жуковского приглашает на лекцию «Дешифровщик тайн Майя»

5 февраля в 11:00 состоится мероприятие «Дешифровщик тайн майя». Встреча будет посвящена памяти советского ученого, которого называли «последним гением XX века», дешифровальщика письменности майя Юрия Валентиновича Кнорозова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первая статья Кнорозова о дешифровке майя вышла в журнале «Советской этнографии» в 1952 году. В 1955 году он защитил в Москве диссертацию и сразу получил степень доктора исторических наук.

В 1963 году опубликовал монографию «Письменность индейцев майя», в которой дал описание письма, принципы дешифровки, каталог знаков, переводы некоторых текстов.

В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову Большую Золотую медаль, а в 1992 году учёный получил орден Ацтекского орла от Мексики.

Как Кнорозов расшифровал письменность майя? Проанализировав все доступные тексты, учёный насчитал около 355 уникальных символов и определил письмо как слоговое. Он первым понял, что иероглифами были записаны не звуки, а названия латинских букв, составленные из слогов, которые звучали максимально схожим образом.

Более подробно о работе Юрия Валентиновича Кнорозова и тайнах майя узнаем на лекции в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Жуковский, ул. Советская, д. 6.



Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.