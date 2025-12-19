Центральная детская школа искусств Химок проведет новогодний концерт 21 декабря

Центральная детская школа искусств Химок приглашает жителей на большой новогодний концерт, который состоится 21 декабря в 16:30 в концертном зале школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная детская школа искусств Химок организует праздничный концерт «Новогодний сюрприз» для жителей города. Мероприятие пройдет 21 декабря в 16:30 в концертном зале школы по адресу: Химки, улица Чапаева, дом 6. Вход на концерт свободный.

В программе выступят хоровые коллективы школы: хор мальчиков «Виват», хор «Диковинка», капелла мальчиков и хор «Союз Друзей». Юные артисты исполнят популярные новогодние и зимние композиции.

Директор школы и муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что хоровой отдел — гордость школы и города, а выступления создадут волшебное новогоднее настроение. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов добавил, что такие концерты стали доброй традицией и объединяют жителей в преддверии Нового года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.