В преддверии Дня добровольца в Центральной библиотеке Красногорска прошла встреча «серебряного» волонтёра Натальи Степановой с учащимися 6-й Гимназии. Она рассказала детям о проектах, которые помогают сделать мир добрее, и объяснила, почему важно отказаться от нецензурной брани, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наталья Степанова занимается волонтерской деятельностью уже больше 9 лет. Она сотрудничает с администрацией муниципалитета, Красногорским отделением общества слепых и просто неравнодушными жителями округа.

В своих проектах Наталья Алексеевна старается донести до людей мысль, что добрые слова и дела могут сделать мир лучше. Она считает, что нецензурная брань наносит вред не только окружающим, но и самому человеку. Чтобы доказать это, она привела пример эксперимента ученых, которые замачивали зерна пшеницы в воде, освященной на водосвятном молебне, и в воде, «обработанной матом». В первом случае всхожесть была 93%, а во втором — всего 48%.

Ребята увидели фотокопии работ слабовидящих художников и узнали множество удивительных и трогательных историй. Они поняли, что добрые слова и дела могут изменить жизнь к лучшему.

Особенно запомнился школьникам рассказ о том, что мат — это грех. Они поняли, что нужно помогать людям, потому что тогда тебе тоже помогут.

Специальным гостем мероприятия стал Берёзин — талисман, подарок от народного умельца Виктора Пудеева. Берёзин украшает уличные пространства забавными деревянными фигурками и напоминает нам о том, что нужно замечать красоту в простых вещах.

Встреча с Натальей Степановой помогла школьникам понять, что каждый из нас может сделать мир добрее. Нужно лишь отказаться от нецензурной брани и говорить добрые слова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.



Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.