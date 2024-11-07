Центральная библиотека Чехова откроется после капремонта до конца 2024 г

В Центральной библиотеке г. Чехов обновят порядка 350 квадратных метров в рамках областной программы по модернизации библиотек в модельные учреждения культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты полностью провели демонтаж и сейчас выполняют общестроительные работы. Также они завершают устройство потолков и готовят стены к покраске. На данный момент уже возведены VR-комнаты, заменены панорамные окна с защитой от ультрафиолета. Помимо этого, особое внимание уделяется созданию доступной среды для маломобильных граждан, которая включает в себя установку пандусов и специальные зоны для удобства пользователей с ограниченными возможностями.

Обновленная библиотека примет своих читателей уже в декабре. Ранее в здании провели ремонт кровли и книжного зала. Планируется, что после открытия библиотека станет не только местом для чтения, но и культурным центром для проведения мероприятий, мастер-классов и лекций. В новых пространствах будут организованы выставки и занятия для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.