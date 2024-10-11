Центр содействия семейному воспитанию отремонтируют на западе столицы

сегодня в 12:19

Рабочие проведут капитальный ремонт в одном из отделений центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» в столичном районе Ново-Переделкино, сообщается на официальном сайте мэра города .

Работы проведут по адресу: Москва, улица Шолохова, дом 6, корпус 3.

«Москомэкспертиза согласовала проект капремонта в трехэтажном здании в районе Ново-Переделкино. В нем размещается центр содействия семейному воспитанию „Берег надежды“, где помогают детям-сиротам», — сказал председатель ведомства Иван Щербаков.

Он добавил, что будет отремонтирован первый этаж здания.

Планируется обновить наружную и внутреннюю отделку, поменять двери и окна. Для ремонта стен помещения центра будут использованы разные материалы в зависимости от функционального назначения помещений. Еще специалисты заменят инженерные коммуникации.