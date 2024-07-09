Центр реабилитации «Ясенки» в Подмоковье обменялся опытом с республикой Ингушетия

Директор благотворительного фонда «Мял» республики Ингушетия Лейла Дзейтова посетила реабилитационный центр «Ясенки» в Подмосковье. Она активно интересовались мерами социальной поддержки, которые оказывают в центре. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В настоящее время в Ингушетии запланировано строительство реабилитационного центра для помощи участникам СВО. Мы много слышали об успешном восстановлении здоровья раненых бойцов в Ясенках, о методиках реабилитации, в том числе и для инвалидов колясочников, о великолепном оборудовании, которым оснащен центр», — сказала Лейла Хусеновна.

«Мы рады поделиться наработанным опытом и очень надеемся, что опыт работы ведущего реабилитационного центра Московской области поможет коллегам республики Ингушетия в благородном и важном деле помощи раненым участникам СВО», — сказал директор центра Михаил Маслов.

В 2023–2024 годах в «Ясенках» проведена масштабная реорганизация, которая позволила проводить медико-психологическую и социальную реабилитацию участников СВО, инвалидов боевых действий на самом высоком уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.