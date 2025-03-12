Центр пробации в Подмосковье помогает отбывшим наказание изменить свою жизнь

С 2024 года жизнь многих осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, серьезно изменилась благодаря вступлению в силу нового Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Ранее социальные работники уголовно-исполнительной системы готовили осужденных к освобождению: восстанавливали их социальные связи, оформляли положенные пенсии и пособия, помогали с трудоустройством после освобождения.

Теперь человек, отбывший свое наказание, может сам активно влиять на свою жизнь, ведь закон «О пробации» носит добровольный, заявительный характер.

Большая роль отводится центрам пробации. Первым в Московском регионе оказывать помощь в предоставлении временного места пребывания бывшим осужденным в рамках постпенитенциарной пробации оказался готов социально-реабилитационный центр для бездомных людей «Теплый прием» под руководством директора Ильи Владимировича Кускова. Активное взаимодействие сотрудников ГУФСИН России по Московской области и работников центра пробации уже приносит первые положительные результаты.

О тот как организована работа Центра рассказал его директор Илья Кусков.

Потерян ли для общества осужденный, освободившийся из мест лишения свободы?

«Я думаю, что ни один человек не может быть потерян для общества. Это просто этап жизненного пути, где он столкнулся с какими-то тяжелыми обстоятельствами, которые нужно пережить, преодолеть. Поэтому очень важно, что есть такой закон пробации, который помогает оступившемуся человеку социализироваться в обществе», — рассказал Кусков.

Чем центр пробации может помочь бывшим осужденным?

«Центр постпенитенциарной пробации, созданный на базе „Теплый прием“, решает социальные проблемы, с которыми могут столкнуться некоторые осужденные после освобождения. Здесь люди могут найти временный приют, разместиться на полном рационе. Наш социальный работник поможет восстановить документы. Если человек здоровый — помогает найти работу, если человек имеет заболевания — решается вопрос о размещении его в доме-интернате. Это основные виды помощи, которые могут получить люди, поступающие в наше учреждение. Центр пробации это то место, которое ускоряет помощь этим людям. Социально неустроенные лица, освободившееся из мест лишения свободы, на каком-то жизненном этапе могут оказаться бездомными и все равно окажутся в нашем центре, только уже с опытом пребывания на улице. А работа этой системы в виде пенитенциарной и постпенитенциарной пробации приводит к тому, что это время изымается, человек оказывается у нас без данного печального опыта пребывания на улице. Он сразу попадает в социальное учреждение, сотрудники которого стараются решить те сложные обстоятельства, в которые попал человек», — отметил Илья Кусков.

Расскажите о первых участниках пробации, обратившихся к Вам в центр с индивидуальными программами?

«В нашем учреждении в данный момент по программе пробации находятся 3 человека. Все осужденные мужчины, в преклонном возрасте. В отношении одного поступившего прорабатывается вопрос о дальнейшем пребывании в доме-интернате, ему сделана временная регистрация в Московской области. Второй участник пробации нуждается в восстановлении паспорта и в дальнейшем планирует самостоятельное трудоустройство. Третий осужденный, только поступил в наш центр, с ним проводится первичная работа по оформлению необходимых документов. Всем поступившим в наш центр оказывается вся необходимая помощь» — пояснил Кусков.

Если ли в Ваших планах расширение центра пробации?

«Да, конечно, это просто необходимо! Наш центр рассчитан на 70 мест, в настоящее время у нас находится 68 подопечных. Количество поступающих людей постоянно увеличивается. Это объясняется и зимнем временем, когда много людей получают обморожения и поступают в наше учреждение. Также в связи с тем, что программа пробации входит в стабильную работу и прогнозируется увеличение количества людей, освобождающихся из мест лишения свободы без жилья и пребывающих к нам. Время социальной работы с ними у всех разное. Одним требуется несколько недель на восстановление документов и поиска работы, другим несколько месяцев для медицинской помощи или определения в дом-интернат. Все эти причины сводятся к тому, что чувствуется острая нехватка мест. Мы очень рассчитываем, что получится решить вопрос с расширением нашего центра и получить дополнительное помещение от Администрации Московской области», — сказал Илья Кусков.

Как сообщили в ГУФСИН России по Московской области в настоящее время разработан проект соглашения с благотворительным фондом помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного летчика-испытателя СССР Героя Советского Союза Ю. А. Гарнаева «Русская береза» о сотрудничестве в рамках постпенитенциарной пробации. После подписания данного документа в Московской области появится второй центр пробации для пребывания женщин с несовершеннолетними детьми, где заявителям будет оказана помощь во временном размещении в Доме Милосердия при БФ, приобретении одежды, продуктов питания для ребенка и матери, а также психологическая поддержка и трудоустройство.