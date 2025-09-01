Центр образования № 30 в Богородском округе открылся после капремонта

В День знаний на улице Маяковского, 34, города Электроугли Богородского округа после капитального ремонта открылся центр образования № 30. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы здесь начались в январе 2025 года.

В ходе капитального ремонта в школе площадью 1 500 кв. м, обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Всего в Московской области в День знаний открыты 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.