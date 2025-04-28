Центр образования № 2 в Красноармейске присоединился к акции «Аллея воинов»

В образовательных учреждениях округа устанавливают стенды с изображением героев Великой Отечественной войны, это фотографии родственников обучающихся и педагогов. Каждый участник акции может подойти к яркому баннеру и рассказать о прабабушке или прадедушке, о ветеранах армии и флота, тружениках тыла, узниках концлагеря, блокадниках и детях войны. К проекту присоединился и коллектив «Центра образования № 2» из Красноармейска.

«Обучающиеся, родители и педагоги нашего Центра не остались в стороне. На ярких стендах представлены портреты из семейных архивов школьников, воспитанников, педагогов. На стендах изображены фотографии прадедушек и прабабушек юных жителей нашего центра, которые отстояли страну в годы войны. Ученики с большой гордостью рассказывают про своих Героев, с трепетом и любовью чтят историю семьи. Огромное спасибо за помощь в изготовлении стендов „Аллея воинов“ выражаем предпринимателю Дмитрию Евгеньевичу Кулькову», — рассказывают педагоги «Центра образования № 2».

В рамках акции представлены не только изображения героев на баннерах, что устанавливают рядом со входом в образовательное учреждение. На стендах, баннерах, в социальных сетях учреждений вывешивают материалы семейных архивов, письма, документы и фотографии. Основная задача проекта — формирование у подрастающего поколения чувства гордости за близких и земляков, укрепление любви к родине и чувства ответственности за нее.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.