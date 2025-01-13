Центр «Мой бизнес» Подмосковья приглашает начинающих бизнесменов на обучающий курс

В Московской области пройдет бесплатный обучающий курс «Азбука предпринимательства», на котором участникам расскажут обо всех этапах создания своего дела. Серия тренингов пройдет в онлайн-формате с 20 по 23 января, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучающий курс предназначен для начинающих предпринимателей, желающих запустить свое дело или создать новый проект. В рамках обучения участники узнают обо всех этапах создания бизнеса: от разработки идеи до регистрации компании. Программа включает изучение клиентов, разработку комплексных предложений, маркетинговые стратегии и поддержку предпринимателей.

Участие бесплатное, обучение будет проходить в онлайн-формате. Предварительно до 18:00 16 января необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Организатором обучающего курса выступает центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Подмосковье предпринимателям оказывают разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.