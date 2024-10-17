сегодня в 17:53

Центр «Мой бизнес» Подмосковья приглашает на обучение продажам на маркетплейсах

Самозанятых и предпринимателей Московской области приглашают присоединиться к бесплатному обучающему курсу, который поможет эффективно начать продажи на крупнейших онлайн-площадках. Обучение организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Серия занятий будет проходить в очном режиме 6, 7, 13, 14 и 20 ноября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Спикерами выступят основатель производства электроники, эксперт по продажам на 5 маркетплейсах Алена Бурмистрова и селлер, эксперт по продвижению на WB Антон Ланцов. Эксперты расскажут, как развивать бизнес на маркетплейсах, автоматизировать процессы, привлекать новых покупателей и завоевывать их доверие, пользоваться маркетинговыми инструментами, проводить анализ потребительского поведения и масштабироваться без рисков.

Расписание занятий

6 ноября: «Стратегическая формула успеха на маркетплейсах». Узнайте, как эффективно продавать на WB, Ozon, ЯндексМаркет, МегаМаркет и других платформах — регистрация.

7 ноября «Ключевые понятия интернет-торговли». Обзор ключевых маркетплейсов, как они работают и что нужно для успеха — регистрация.

13 ноября: «Ценообразование на маркетплейсах». Узнайте, как правильно формировать цену для ваших товаров, учитывать расходы и максимизировать прибыль — регистрация.

14 ноября: «Виды размещения фото и видео контента на маркетплейсах». Как создать продающий контент для карточки товара и повысить конверсию. — регистрация.

20 ноября: «Создание и продвижение собственного бренда на маркетплейсах». От разработки бренда до его продвижения на популярных платформах — регистрация.

Участие бесплатное. Обучение будет проходить в очном формате на площадке «Точка Кипения Техноград» по адресу: г. Москва, ВДНХ, пр-кт Мира, д. 119, стр. 318. Начало всех занятий в 11:00, продолжительность 4 часа. Предварительно на каждое занятие необходимо оставить заявку по ссылкам, указанным выше. Регистрации открыты до 9:00 дня каждого мероприятия. Количество мест ограничено.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.