Центр «Мой бизнес» Подмосковья 12 октября проведет интенсив для самозанятых

сегодня в 17:13

12 октября состоится однодневный курс для самозанятых Подмосковья «Мой бизнес. Интенсив для самозанятых». Обучающая программа, организованная центром «Мой бизнес» Московской области, пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В ходе обучения участники получат необходимые знания для начала и развития своего дела, преимуществах статуса самозанятого и необходимых личных компетенциях для ведения бизнеса.

В числе спикеров интенсива — тренер эффективной коммуникации и ораторского мастерства Алексей Марков, тренер эффективной коммуникации и ораторского мастерства Ольга Клинг, предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант Дмитрий Ащепков.

Однодневный интенсив пройдет по адресу: г. Москва, Измайловский Вал, д. 2 (Школа Бизнеса «Синергия»). Начало в 10:00.

Участие бесплатное. Узнать об интенсиве подробнее и зарегистрироваться можно на сайте. Регистрация открыта до 11 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.