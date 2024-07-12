Центр «Мои Документы» Красногорска отправил помощь бойцам СВО

Коллектив МФЦ городского округа Красногорск собрал и доставил гуманитарную помощь для военнослужащих бригады № 27, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Наш коллектив активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции. Люди со всей страны поддерживают бойцов, защищающих Россию. И мы тоже стараемся оказывать посильную помощь. Каждый вносит свой вклад в одно общее дело», — прокомментировала и. о. директора МФЦ городского округа Красногорск Галина Дадонова.

С учетом пожелания солдат в этом грузе были переданы: маскировочные сети, дизельный генератор, баллончики с газом для газовых горелок, щупы для поиска мин, медикаменты, продукты питания и письма с поддержкой.

МФЦ городского округа Красногорск совместно с Красногорским районным отделением «Боевое братство» с начала СВО помогает жителям Донбасса и бойцам, а с сентября 2022 года поддерживает мобилизованных и их близких.

На портале государственных и муниципальных услуг Московской области доступно оформление положенных льгот и мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. За дополнительной консультацией можно обратиться в МФЦ г. о. Красногорск по адресам.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.