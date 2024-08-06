«Центр мемориальных услуг» провел 28 556 консультаций для жителей Подмосковья

Жители Московской области чаще всего обращались за помощью специалистов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» по телефону круглосуточной горячей линии организации — 22 809 входящих звонков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Специалистами оперативно-диспетчерского и консультационного отделов учреждения за первое полугодие 2024 года обработано более 16 тыс. входящих звонков. Стоит отметить, что важной частью каждодневной работы диспетчеров являются инструкции о том, как избежать мошенничества, ведь стрессовая ситуация делает человека уязвимым, что дает нечистым на руку людям возможность для обмана.

Кроме того, сотрудники проводили консультации для граждан во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Подмосковья и на территории кладбищ региона.

Традиционно больше всего обращений жителей Московской области поступило по вопросам порядка организации похорон и оформления соответствующих документов для захоронения. Также граждане интересовались, как получить социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение, и в какие организации для этого необходимо обратиться. Кроме того, с наступлением летнего периода увеличилось количество обращений по вопросам благоустройства захоронений.

Вся деятельность ГБУ МО «ЦМУ» направлена на то, чтобы индивидуально оказать помощь находящимся в тяжелом моральном состоянии родственникам умерших. Ритуальная сфера — одна из тех, в которой соблюдение морально-этических норм является обязательным условием для проведения любого типа работ. Для этого специалисты учреждения проходят постоянные тренинги, на которых совершенствуют свои навыки общения с гражданами, узнают о законодательных изменениях в сфере погребения и похоронного дела, знакомятся с обновлениями специализированных программ. Во время обучения будущих консультантов в учебном центре уделяется особое внимание вопросам выстраивания межличностных коммуникаций с гражданами, потерявшими своих близких и находящимися в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью. Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» помогают родным и близким умершего с организацией похорон и сбором документов. Сотрудники могут посоветовать, как провести церемонию прощания, предложат необходимые ритуальные принадлежности, спланируют маршрут катафального и пассажирского транспорта, а также сопроводят на всех этапах захоронения», — рассказал директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.