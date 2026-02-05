Центр мемориальных услуг проведет выездные консультации в МФЦ Подмосковья в феврале

Консультанты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в феврале 2026 года проведут выездные консультации в многофункциональных центрах Московской области по вопросам погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В феврале 2026 года специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» продолжат выездные консультации в МФЦ Подмосковья. Граждане смогут получить информацию по вопросам погребения и похоронного дела.

Консультации пройдут в следующих городах: Воскресенск (4 февраля), Жуковский (5 февраля), Реутов (6 февраля), Солнечногорск (9 февраля), Электросталь (10 февраля), Лобня (11 февраля), Раменское (12 февраля), Домодедово (13 февраля), Пушкино (16 февраля), Химки (17 февраля), Орехово-Зуево (18 февраля), Ступино (19 февраля), Егорьевск (20 февраля), Дмитров (24 февраля), Видное (25 февраля), Наро-Фоминск (26 февраля), Сергиев Посад (27 февраля).

Актуальную информацию о графике и изменениях можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях учреждения: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

