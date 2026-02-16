Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в 5 округах Подмосковья

Сотрудники центра мемориальных услуг организуют бесплатные выездные консультации в офисах «Мои Документы» в пяти округах Подмосковья с 16 по 20 февраля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатные консультации специалистов центра мемориальных услуг пройдут в МФЦ по следующим адресам: 16 февраля — Пушкино, проспект Московский, 54А; 17 февраля — Химки, проспект Юбилейный, 67, корпус А; 18 февраля — Орехово-Зуево, улица Ленина, 96А; 19 февраля — Ступино, проспект Победы, 51; 20 февраля — Егорьевск, улица Карла Маркса, 25/19.

Жители Подмосковья чаще всего обращаются за консультациями по вопросам оформления удостоверений о захоронении, организации семейных захоронений и получения разрешений на установку надгробий.

Консультантов центра мемориальных услуг можно найти в офисах «Мои Документы» по специальному баннеру и форменной одежде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.