Центр мемориальных услуг открыл 6 пунктов приема заказов в Подмосковье с января

Для оказания помощи людям, столкнувшимся с потерей близкого, в Подмосковье создано ГБУ МО «Центр мемориальных услуг». Главная задача учреждения — консультирование жителей Московской области по вопросам погребения и похоронного дела, а также ритуальное обслуживание населения в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

Расширение географии деятельности ГБУ МО «ЦМУ» позволяет специалистам данного учреждения корректно и деликатно оказывать помощь еще большему числу граждан, которые столкнулись с потерей близкого.

За первые 6 месяцев 2024 года в Подмосковье открылось 6 новых пунктов приема заказов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» по адресам: г. Бронницы, Пионерский пер., д. 45, корп. 3, пом. 1; г. Чехов, Московская ул., вл. 85, стр. 6; г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 89; г. Шатура, Больничный пр-д, д. 2, корп. 6, пом. 21; г. Руза, пер. Володарского, д. 9, стр. 3; г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, пом. 1.

Консультанты учреждения помогают родным и близким умершего с организацией похорон и сбором документов, необходимых для погребения. Сотрудники могут посоветовать, как провести церемонию прощания, предложат необходимые ритуальные принадлежности, спланируют маршрут катафального и пассажирского транспорта, а также сопроводят на всех этапах захоронения.

Чтобы помогать людям, сотрудники ГБУ МО «ЦМУ» проходят регулярные обучения. А опыт, деликатность и знание основ психологии дают им возможность поддерживать людей в горе и находить для каждого индивидуальный подход.

Помимо этого, организация работы учреждения находится под постоянным государственным контролем, что наряду с заключением официального договора гарантирует качество выполнения обязательств точно в срок, с соблюдением буквы закона.

«Так получается, что человек откладывает на потом все, что касается смерти. При жизни у нас не принято думать о своей же смерти и смерти своих близких, о том, как комфортно организовать похороны и позаботиться об этом заранее. Но проходит время и люди все чаще говорят, что сейчас стало все намного проще и легче, что все можно организовать в одном месте. Обратившись в пункты приема заказов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», можно защитить себя от некачественных услуг и риска срыва похорон, связанных с обманом недобросовестными коммерческими ритуальными организациями. Прозрачная система ценообразования учреждения, государственный контроль за порядком оказания услуг учреждением и заключение официального договора обеспечивают отсутствие дополнительных скрытых расходов и гарантируют высокое качество обслуживания и выполнения всех обязательств в срок», — отметил директор ГБУ МО «ЦМУ» Н. А. Казаков.

За 5 лет работы ГБУ МО «ЦМУ» в Подмосковье открыто 50 пунктов приема заказов в 38 городских округах.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения, ответы на часто задаваемые вопросы размещены по ссылке. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: +7 (498) 568-99-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.