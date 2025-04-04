Центр креативных индустрий «Новый город» Красногорска победил в грантовом конкурсе

Проект всероссийского творческого конкурса «ГородА Победы, ПЕРВЫЕ», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, получил поддержку и вошел в число 513 победителей из 79 регионов России. Общая сумма грантов составила 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Объединив города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, проект «ГородА Победы, ПЕРВЫЕ» позволит через искусство рассказать о вкладе каждого из них в Победу.

В рамках проекта пройдет конкурс театрализованных историй. Коллективы из разных регионов представят масштабные сценические композиции, раскрывающие героическую историю своих городов. Команды подготовят сюжетные театрализованные номера, посвященные историческим событиям, выдающимся достижениям, культурному наследию, достопримечательностям, а также вкладу жителей и Героев своего города в Великую Победу. Наставниками команд станут участники СВО, которые сыграют важную роль в создании постановок — их боевой опыт и личные истории станут духовным стержнем каждой композиции. Под их руководством участники глубже погрузятся в эмоциональную составляющую событий, соединив документальную правду с художественным замыслом.

Также проект предусматривает создание Арт-галереи — выставочного пространства в формате художественной реконструкции исторических событий, объединяющего творческие работы и презентации в формате синтеза визуальных видов искусств на тему Великой Отечественной войны, исторической памяти регионов (живопись, кино, фотография, архитектура, скульптура, НХП, цифровые формы — VR, AR).

Финал конкурса пройдет летом этого года в Красногорске.

Получивший грантовую поддержку «Движения Первых» проект реализуется АНО Центр креативных индустрий «Новый город» совместно с Общественной палатой Московской области, Министерством культуры и туризма Подмосковья, администрацией городского округа Красногорск.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.