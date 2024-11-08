Центр «Космос» в Королеве объединяет более 35 тыс участников молодежного движения

В Королеве молодежное движение, в которое вовлечено более 35 тыс. человек, объединяет городской центр «Космос». Это современное комфортное пространство, которое стало настоящей точкой притяжения молодежи города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В интерактивном павильоне «Космос» проходят кибертурниры, выставки, встречи со спикерами, лектории и региональные форумы. В центре молодежь собирается на турнирах по кибер-спорту, квартирниках, интеллектуальных квизах, stand-up вечерах и других досуговых мероприятиях. Площадка открыта для всех желающих, здесь молодежь города реализует свои интересные проекты и инициативы.

Ежегодно центр проводит более 350 интересных активностей — интеллектуальные, спортивные, творческие. Среди самых ярких — молодежный фестиваль «РЕКА», который проходит на берегу Клязьмы. В программе — увлекательные мастер-классы от вейк-парка «Гагарин», яркие выступления ведущих райдеров России по вейкборду, турниры по пляжному волейболу и выступления современных музыкальных групп.

Огромный интерес вызывает фестиваль брейк-данса «Круговорот», где свое мастерство в современном танце демонстрируют танцоры со всей страны и даже из-за рубежа, например в прошлом году в фестивале приняли участие брейк-дансеры из Китая.

А еще популярностью у молодежи пользуются традиционные балы, которые проходят в главном Дворце культуры города. К балам готовятся заранее и со всей ответственностью — разучивают исторические и современные бальные танцы, готовят наряды. Аккомпанирует танцорам Королевский духовой оркестр, а профессиональные хореографы дают уроки мастерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.