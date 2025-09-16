Центр им Мещерякова Сергиева Посада представляет Подмосковье на форуме в Ессентуках

Центр имени А. И. Мещерякова представляет Московскую область на IV Всероссийском молодежном образовательном форуме «Стремление 2025. Благословенный Кавказ». Это долгожданное событие проходит с 15 по 20 октября на базе Ессентукского центра реабилитации, который является одной из лучших площадок на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Форум «Стремление 2025» собрал молодых лидеров и активистов со всей страны, предоставляя уникальную возможность для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и внедрения лучших практик. Участники смогут представить достижения Московской области, а также ознакомиться с инициативами коллег из других регионов.

«Мы уверены, что форум станет источником новых идей и вдохновения для всех участников. Это мероприятие позволит не только развить профессиональные навыки, но и укрепить межрегиональные связи», — отметил представитель Центра имени А. И. Мещерякова.

Участников ожидает насыщенная программа, включающая образовательные сессии, мастер-классы и культурные мероприятия.

Форум «Стремление 2025» направлен на развитие молодежного движения в России и вдохновение молодых людей на активные действия в своих регионах. Участие в данном событии открывает новые горизонты для молодежи и способствует реализации их идей и инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.