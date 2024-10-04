Центр детского и семейного чтения Балашихи отметил 55 летний юбилей

Центр детского и семейного чтения в Балашихе отметил свой 55 летний юбилей. На празднике собрались почетные гости, коллеги и друзья, детские библиотекари, которые работали в ЦДБ в разные годы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Удивительная атмосфера царила в зале: музыка, фонтаны надувных шаров, привлекательные фото-зоны, яркое начало в исполнении коллектива-юбиляра.

Поздравительные слова и добрые пожелания в адрес коллектива прозвучали от почетных гостей: председателя совета депутатов городского округа Балашиха Геннадия Попова, заместителя начальника городского Управления культуры Ирины Лагутиной, депутата совета депутатов городского округа Балашиха Ульяны Кондряковой, председателя правления Балашихинского отделения ВОО ветеранов «Боевое братство» Сергея Яковлева и руководителя исполкома местного отделения ООО «Офицеры России» Розалии Абатуровой.

Почетные грамоты, благодарственные письма разного уровня и подарки — заслуженная награда коллективу детских библиотекарей.

Эмоциональное и творческое поздравление подготовили дети из многодетных семей во главе с председателем местного отделения ВОО «Сообщество многодетных и приемных детей России „Много деток — хорошо!“ Ириной Кузьминой. А музыкальный подарок от образцового коллектива „Улыбка“ ДК „Кучино“ в исполнении Арины и Алексея Юрковых наполнил зал чудесными песнями и улыбками.

Выступили режиссер Балашихинского драматического театра Игорь Корсаков и руководитель Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами Елена Бородина.

Также прошли выступления профессионалов библиотечного дела. Заслуженный работник культуры РФ, проработавшая в библиотеках более 50 лет Нина Акатьева поделилась воспоминаниями о работе детской библиотеки и говорила напутственные слова нынешнему коллективу.

Официальное поздравление от лица руководства прозвучало от заместителя директора ЦБС Юлии Анатольевны Дорохиной, а коллектив исполнил музыкальный номер.

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