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Центр Арзамаса круглыми сутками начнут патрулировать ЧОПовцы

Частные охранники начнут патрулировать исторический центр Арзамаса
Общество

Исторический центр города Арзамас (Нижегородская область) начнут круглосуточно патрулировать. Этим займутся работники частного охранного предприятия, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Арзамасского округа.

Круглосуточные обходы ввели с 3 июня. Частные охранники будут обходить и проверять обстановку на улице Карла Маркса, Соборной площади, у сквера Листьева и Ленинского садика, Гостиного и Мучного рядов.

Патрулирование начнет производиться не только ради обеспечения общественного порядка, но и защиты исторических построек от действий неспокойных жителей и вандалов.

Ранее в управлении ГИБДД Нижегородской области отчитывались, что за прошлую неделю в результате ДТП в регионе погибли три человека. Суммарно за семь дней в области произошли 10 аварий, в которых пострадали люди.