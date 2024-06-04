Центр Арзамаса круглыми сутками начнут патрулировать ЧОПовцы

Исторический центр города Арзамас (Нижегородская область) начнут круглосуточно патрулировать. Этим займутся работники частного охранного предприятия, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Арзамасского округа.

Круглосуточные обходы ввели с 3 июня. Частные охранники будут обходить и проверять обстановку на улице Карла Маркса, Соборной площади, у сквера Листьева и Ленинского садика, Гостиного и Мучного рядов.

Патрулирование начнет производиться не только ради обеспечения общественного порядка, но и защиты исторических построек от действий неспокойных жителей и вандалов.

Ранее в управлении ГИБДД Нижегородской области отчитывались, что за прошлую неделю в результате ДТП в регионе погибли три человека. Суммарно за семь дней в области произошли 10 аварий, в которых пострадали люди.