«Целый ряд вопросов»: член СПЧ прокомментировала претензии Кадырова к Бастрыкину

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева. Она считает, что «надо начинать с себя», сообщает NEWS.ru .

«Ну как бы я прокомментировала? На самом деле, если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — отметила Меркачева.

По ее словам, возникли серьезные вопросы относительно событий, происходивших и продолжающих происходить в Чечне. Она отметила, что до сих пор неясно, что случилось с Седой Сулеймановой, которую насильно забрали на родину в 2023 году.

Призыв к соблюдению закона, адресованный Бастрыкину и Колокольцеву, может быть воспринят как справедливый и необходимый только в том случае, когда его делает тот, кто сам является защитником и приверженцем закона, заключила член СПЧ.