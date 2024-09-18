Целая наука: россиянкам ответили, как работать в мужском коллективе

Психолог-консультант, участник русской ассоциации психоаналитически-ориентированной психотерапии Алена Гриненко поделилась советами, как женщине комфортно себя чувствовать при работе в мужском коллективе, сообщает «МИР 24» .

«Чтобы успешно взаимодействовать в мужском коллективе, женщине стоит учитывать несколько важных аспектов. Будьте уверены в себе и позвольте своему профессионализму говорить за вас. Уверенность поможет завоевать уважение коллег. Больше слушайте и наблюдайте, изучите стиль общения и культуру группы», — сказала эксперт.

Кроме того, даме следует внимательно наблюдать за стилем общения коллег и перенимать их привычки. Хорошая стратегия — использовать юмор. Ненавязчивые шутки помогут наладить общение и создать дружескую атмосферу, они делают общение более комфортным.

Работа в мужском коллективе — целая наука, но ее вполне можно освоить, отметила Гриненко.