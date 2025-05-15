Цех для строительства сельхозтехники открыли на машиностроительном заводе Клина

«Клинский машиностроительный завод» реализовал новый инвестиционный проект. На территории предприятия построен цех площадью 880 кв. м для крупноузловой сборки техники. Новый цех возведен с высокими кронбалками для работы с самой крупногабаритной техникой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам генерального директора ООО «Клинский машиностроительный завод» Вадима Жидецкого, инвестиции в проект составили порядка 100 млн рублей. Создано 25 новых рабочих мест.

В четверг главе округа Алене Сокольской во время ее рабочего визита на предприятие показали и новый цех, и новые образцы техники, созданной в рамках программы импортозамещения. Например, автоматический буртоукладчик, который работает полностью в автоматическом режиме, основываясь на технологиях ИИ.

Завод «КлинМаш» — один из крупнейших в России производителей сельскохозяйственной техники для хранения и предпродажной подготовки овощей и фруктов. Их продукцию закупают как главные агрохолдинги страны «Мираторг», «Дмитровские овощи» и «Докагенные технологии», так и крупные фермерские хозяйства от Магадана и Камчатки до Якутии и Калининграда. На экспорт продукция «КлинМаша» идет в Казахстан, Киргизию, Армению. Сейчас подписан контракт с Грузией. «КлинМаш» отмечен Минпромторгом РФ как наиболее успешное предприятие- участник программы импортозамещения.

«Наше конкурентное преимущество в том, что мы оказываем полный цикл услуг — от выработки технологии, проектирования линии, изготовления, монтажа, пуско-наладки и до сервисного обслуживания. Мы полностью адаптированы к нашим местным российским условиям. И погодным, и к рынку запчастей. Вся наша техника полностью ремонтопригодна. А наши инженеры по сервису всегда на связи с покупателями. Мы постоянно выясняем, что в нашей технике можно и нужно улучшить, и делаем это», — рассказал генеральный директор ООО «Клинский машиностроительный завод» Вадим Жидецкий.

Осенью текущего года здесь планируют ввести в эксплуатацию еще один цех площадью 500 кв. м. Это позволит «КлинМашу» стать крупнейшим предприятием в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.