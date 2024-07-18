«ЦБ вызывает ненависть»: в думе ответили, зачем главных банкиров хотят вооружить

Представители Росгвардии выступили с инициативой, чтобы зампреды, директора департаментов Центробанка, их заместители и советники могли носить с собой пистолеты и пистолеты-пулеметы. Депутаты Госдумы Михаил Делягин и Анатолий Вассерман объяснили, зачем первым лицам Банка России оружие, сообщает «ФедералПресс» .

«Может быть, у них высокое чувство юмора или они учитывают, что в силу антигосударственной и антинародной политики Банка России, его руководство вызывает все большую ненависть, хотя для защиты у ЦБ есть охрана», — считает Михаил Делягин.

В свою очередь Анатолий Вассерман полагает, что к ЦБ РФ сейчас достаточно много претензий, однако парламентарий выделил, что большинство задач представители Банка России решают очень грамотно. Эрудит также предположил, что с ключевыми банковскими чиновниками есть желающие расправиться.

«Как ни крути, а ЦБ очень много сделал для того, чтобы наложенные коллективным Западом ограничения повредили нам намного меньше, чем Запад рассчитывал», — поделился депутат.

Однако Вассерман считает, что самооборона — это отдельная дисциплина и для ее основательного освоения требуются серьезные учебные программы, где необходимо усердно заниматься.