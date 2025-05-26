ЦБ и Госдума обсуждают ограничение до 20 карт на человека

Банк России совместно с депутатами Госдумы разрабатывают законопроект, который установит лимит на количество банковских карт для одного человека, сообщает газета «Известия» .

Согласно предлагаемым нормам, граждане смогут иметь не более 20 карт суммарно во всех банках, при этом в одном банке — максимум 5 карт.

Инициатива направлена на борьбу с мошенническими схемами, в частности с так называемыми «дропперскими» схемами, когда преступники используют чужие карты для обналичивания средств. По данным ЦБ, среднестатистическому россиянину достаточно 3-4 карт, а наличие большого количества карт может затруднять контроль за условиями обслуживания и скрытыми комиссиями.

В настоящее время ограничения на количество карт устанавливают сами банки, обычно это 5-8 карт на клиента. По данным на 2024 год, в России выпущено около 515 млн карт, что в среднем составляет 3,5 карты на человека. При этом лишь 0,25-0,5% клиентов имеют более 20 активных карт.

Законопроект планируется внести в Госдуму уже в июне, при этом обсуждается возможность введения еще более жестких ограничений. Для предпринимателей и самозанятых предполагаются исключения.

Эксперты отмечают, что нововведение затронет в первую очередь мошенников, тогда как большинство граждан не почувствуют изменений. Обычные пользователи, как правило, используют 3-5 карт разных банков для различных финансовых нужд. Окончательные параметры законопроекта могут быть скорректированы в ходе обсуждения в парламенте.