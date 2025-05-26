ЦБ и Госдума обсуждают ограничение до 20 карт на человека
Банк России совместно с депутатами Госдумы разрабатывают законопроект, который установит лимит на количество банковских карт для одного человека, сообщает газета «Известия».
Согласно предлагаемым нормам, граждане смогут иметь не более 20 карт суммарно во всех банках, при этом в одном банке — максимум 5 карт.
Инициатива направлена на борьбу с мошенническими схемами, в частности с так называемыми «дропперскими» схемами, когда преступники используют чужие карты для обналичивания средств. По данным ЦБ, среднестатистическому россиянину достаточно 3-4 карт, а наличие большого количества карт может затруднять контроль за условиями обслуживания и скрытыми комиссиями.
В настоящее время ограничения на количество карт устанавливают сами банки, обычно это 5-8 карт на клиента. По данным на 2024 год, в России выпущено около 515 млн карт, что в среднем составляет 3,5 карты на человека. При этом лишь 0,25-0,5% клиентов имеют более 20 активных карт.
Законопроект планируется внести в Госдуму уже в июне, при этом обсуждается возможность введения еще более жестких ограничений. Для предпринимателей и самозанятых предполагаются исключения.
Эксперты отмечают, что нововведение затронет в первую очередь мошенников, тогда как большинство граждан не почувствуют изменений. Обычные пользователи, как правило, используют 3-5 карт разных банков для различных финансовых нужд. Окончательные параметры законопроекта могут быть скорректированы в ходе обсуждения в парламенте.