«Царьград» о ядерном оружии России: все «красные линии» давно пересечены

Блогер и обозреватель Сергей Колясников (Zergulio) отметил по вопросу применения тактического ядерного оружия, что все обозначенные РФ «красные линии» были показательно много раз пересечены. Об этом сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что чем хуже у украинской армии дела в зоне конфликта, тем сильнее ракетные обстрелы Крыма и других русских городов.

«США и НАТО довели ситуацию практически до пика. Все обозначенные Россией „красные линии“ показательно многократно пересечены, и сверху на каждую еще куча навалена, для пущей наглядности», — сказал обозреватель.

Как добавил блогер, сегодня Киев просит у Вашингтона разрешения бить американским оружием по территории РФ. Это формальная просьба, так как ВСУ давно стреляют по России западным оружием. Эта формальность нужна ФРГ, чтобы страна приняла решение об усилении дальнобойными и мощными ракетами Taurus.

Он пояснил, что глобальная война «необходима США, а мнение Европы их не волнует». При этом Штаты рассчитывают снова пересидеть за океаном, когда «заварят кашу».