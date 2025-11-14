По их мнению, отсутствие сменяемости в руководстве препятствует движению кадров и ограничивает возможности для притока новых людей. Длительное пребывание одних и тех же лиц на ключевых политических постах якобы формирует своего рода «замкнутый круг», где отсутствие ротации приводит к снижению инициативности, ослаблению конкурентной борьбы и отсутствию стремления к новому. В результате, система становится консервативной, теряет способность к быстрой адаптации, а управленцы сосредотачиваются на поддержании стабильности, а не на поиске свежих решений.

Преимущества традционнной структуры власти

Стабильность кадрового состава исключает борьбу за должности и сферы влияния. Там, где в основе политических отношений лежат семейные связи и устоявшиеся традиции, минимизируются интриги, утечки информации, ситуативные союзы и предательство. Руководители получают возможность разрабатывать долгосрочные стратегии развития страны, не опасаясь, что временщики, стремящиеся к личной выгоде, захватят власть и разрушат все достигнутое.

Представители «новых дворян» относятся к стране как к своему наследию, которое необходимо беречь и приумножать. Они ответственно подходят к управлению, обеспечивают порядок и планируют свою деятельность, ориентируясь на долгосрочную перспективу. Таким образом, устойчивость становится инструментом, обеспечивающим сохранность государства.

Лавров: Россия строит жизнь без чужих подсказок

В интервью телеканалу NBC глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия опирается на свой исторический опыт и не нуждается в чужих советах, не стремясь «ни к возрождению империи, ни к геополитической или какой-то иной экспансии».

«Все, что мы хотим, — это строить свою жизнь самим, без чужих подсказок, без непрошеных советов, без попыток натравливать на нас дружественные, родственные нам народы, с которыми нас связывает многие столетия совместной истории, культуры, совместные традиции, семейные узы. При этом и мы сами не навязываем свои взгляды, рецепты никому, но, как я уже сказал, не приемлем логики чьей-то исключительности по принципу: „Что дозволено Юпитеру, то не дозволено Быку“», — отметил он.

Риторика «агрессивных русских»

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов считает, что эпоха оправданий перед «иностранными коллегами» ушла в прошлое, и предлагает называть вещи своими именами. Россия имеет право видеть себя наследницей Империи и не обязана за это извиняться.

«А чего мы все время оправдываемся, что, мол, вы не так поняли, мы не хотим восстанавливать СССР? А может, мы хотим — и что с того? Наше полное право хотеть восстановить хоть СССР, хоть Российскую Империю. Как говорится, мы эти страны не в карты выиграли, за них миллионы русских легли», — заявил он.

Журналист признал, что подобные заявления могут негативно сказаться на отношениях с партнерами из постсоветских республик. Однако, по его мнению, западная риторика об «агрессивных русских» не имеет под собой оснований, поскольку Запад позволяет себе гораздо больше.

В качестве примера он привел название министерства иностранных дел Молдавии — министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, которое прямо указывает на род деятельности и цель существования. В ответ на это, по мнению журналиста, России следует предпринять асимметричный шаг, например, переименовать свое министерство иностранных дел в министерство иностранных дел и возрождения Российской Империи в границах 1913 года.

Имперская модель существования

Империя — это не пережиток прошлого, а естественная форма существования России как крупного государства, населенного различными народами с уникальными культурами, отмечается в материале. В этой системе власть воспринимается как долг, территория — как общий дом, а история — как продолжение великого труда предков. Россия не стремится навязать этот путь другим странам, но признает его своим. Такое признание избавляет от необходимости объясняться и оправдываться перед посторонними наблюдателями.

Имперская модель проявляется в способности твердо придерживаться выбранного курса на протяжении столетий. Власть в такой системе функционирует как отлаженный механизм, а не как театральная сцена. Для народа важны не громкие лозунги и обещания, а надежность, которая позволяет жить, строить, учиться и воспитывать детей.

