«Царьград»: фейк про «ад под Харьковом» приписали военкору Поддубному

Фразу про то, что под Харьковом сейчас «твориться ад», приписали военкору Евгению Поддубному, чтобы этому поверили, сообщает «Царьград» .

Ранее СМИ писали, что российские военкоры, в том числе и Поддубный, с мест событий сообщают о напряженных боях, но особо выделяют четыре направления, где «творится настоящий ад». Так подали информацию, хотя сам Поддубный такого не говорил.

Военкор писал, что битва за Харьков станет решающей, а президент Украины Владимир Зеленский своих бойцов не жалеет. Столько убитых солдат противника журналист никогда не видел.

Обычно после фейковых цитат приводится ссылка, переходя по ней пользователь хочет получить сведения о деталях, а по факту подписывается на Telegram-канал или несколько. Там может не быть подробностей, а сами ресурсы принадлежат подставным лицам.

Россиян предупредили, чтобы они были аккуратны при переходе по ссылкам на любых площадках. Нередко при переходе можно скачать вирус, который может увести личную информацию, в том числе и платежные данные.