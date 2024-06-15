«Царьград»: фейк про «ад под Харьковом» приписали военкору Поддубному
Фразу про то, что под Харьковом сейчас «твориться ад», приписали военкору Евгению Поддубному, чтобы этому поверили, сообщает «Царьград».
Ранее СМИ писали, что российские военкоры, в том числе и Поддубный, с мест событий сообщают о напряженных боях, но особо выделяют четыре направления, где «творится настоящий ад». Так подали информацию, хотя сам Поддубный такого не говорил.
Военкор писал, что битва за Харьков станет решающей, а президент Украины Владимир Зеленский своих бойцов не жалеет. Столько убитых солдат противника журналист никогда не видел.
Обычно после фейковых цитат приводится ссылка, переходя по ней пользователь хочет получить сведения о деталях, а по факту подписывается на Telegram-канал или несколько. Там может не быть подробностей, а сами ресурсы принадлежат подставным лицам.
Россиян предупредили, чтобы они были аккуратны при переходе по ссылкам на любых площадках. Нередко при переходе можно скачать вирус, который может увести личную информацию, в том числе и платежные данные.