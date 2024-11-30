ЦАХАЛ запретил перемещения мирным жителям 60 деревень в Ливане

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри заявил, что введен запрет на перемещения гражданских на юной территории Ливана. ЦАХАЛ запретил мирным жителям свыше чем 60 деревень возвращаться в дома, находящиеся в приграничной зоне, сообщает ТАСС .

Гражданским запретили перемещаться к югу от условной линии, которая соединяет 10 местных населенных пунктов, расположенных около границы с Израилем. Находящиеся там люди подвергнут себя опасности.

Еще израильские военные опубликовала список более чем из 60 деревень в Ливане, жителям которых запрещено возвращаться в дома.

Соглашение, касающееся прекращения огня между Тель-Авивом и Бейрутом, вступило в силу 27 ноября после американо-французской инициативы. По документу ливанская армия должна быть размещена вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН. Кроме того, Израиль станет постепенно выводить войска из Южного Ливана.