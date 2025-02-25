Труженикам тыла Шатуры вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

В муниципальном округе Шатура продолжается награждение жителей округа юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам и труженикам тыла, сообщает пресс-служба администрации округа.

23 февраля в Черустинском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества — празднику мужества, доблести и чести. Руководитель Черустинского сектора Рошальского управления администрации округа Валерий Савостин в знак уважения и признательности вручил юбилейные медали Екатерине Сергеевне Бузиной, Анне Григорьевне Силоновой, Петру Ивановичу Сиротину.

«Самоотверженность, трудолюбие, преданность своему делу и пример стойкости силы духа навсегда останутся в памяти поколений», — отметил Валерий Савостин.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.