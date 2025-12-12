Трудовой коллектив Балашихинских коммунальных систем победил в спартакиаде Подмосковья

Итоги XXXI Спартакиады Союза Московского областного объединения организаций профсоюзов подвели 10 декабря в Учебном центре профсоюзов. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч трудящихся, 700 студентов, 60 коллективов физической культуры, 10 вузов и 15 членских организаций профсоюза.

Трудовой коллектив Балашихинских коммунальных систем стал лучшим в регионе, заняв первое место по итогам всех этапов в 12 видах спорта. Представители коллектива отметили, что команда демонстрировала волю, сплоченность и чемпионский характер на протяжении всей спартакиады.

Победители получили Памятный Кубок, Диплом и почетные грамоты. Союз Московское областное объединение организаций профсоюзов является одной из крупнейших общественных организаций региона и России. Первое объединение профсоюзов Подмосковья было создано 4 октября 1929 года после образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.