Трудовая династия Горшковых из Истры стала победителем областного конкурса

Трудовая династия Горшковых из городского округа Истра стала победителем Московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия» в номинации «Правоохранительные органы, Вооруженные силы Российской Федерации, сфера обслуживания и услуг». Эта семейная династия состоит из 4-х поколений, 6 членов с общим трудовым стажем 122 года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Основателем династии стала Зинаида Дворянинова, которая с 1965 года трудилась в Аносовском сельпо. А далее в профессию уже пришел ее сын Василий Горшков, который работал продавцом в магазине деревни Аносово.

В системе потребительской кооперации городского округа Истра в настоящее время трудится внук основательницы династии Владимир Горшков, который пришел в профессию в 1982 году. Там же работает и Татьяна Горшкова, которая показала себя знающим, добросовестным специалистом.

Старшая дочь супругов также после окончания Московской финансовой академии работала товароведом Павловского потребительского общества, а с 2023 возглавляет магазин в деревне Аносино. Магазин обеспечивает горячей выпечкой местное население и гостей Аносинского монастыря.

Младшая дочь Анна окончила Торговый университет имени Плеханова по специальности «Менеджмент». Она работала товароведом в Павловском потребительском обществе, а с 2020 года является председателем правления. Под ее руководством торговым отделом проведена большая работа по автоматизации торговых процессов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.