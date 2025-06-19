Трудовая бригада школьников провела уборку мусора в дендропарке ВНИИЛМ в Пушкине

19 июня трудовая бригада, состоящая из 40 школьников образовательных учреждений округа Пушкинский, провела уборку мусора в дендропарке Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята не просто заработали деньги, но и сделали полезное дело для своего города, очистив территорию парка от мусора. Эта инициатива — отличный пример того, как можно совместить полезное с приятным: подростки получают возможность подработать, а округ становится чище и красивее.

Программа трудовых бригад не только помогает улучшить экологию, но и оказывает важную социальную поддержку подросткам. Трудовые бригады оказывают помощь образовательным учреждениям: проводят уборку территорий, помогают в библиотеке, моют полы и приводят в порядок классы. Благоустраивают городское пространство. Занимаются уборкой закрепленных территорий, оказывают помощь в подготовке к праздничным мероприятиям.

Для участников еженедельно проводят тематические беседы по безопасности жизнедеятельности, а также зарядки, мастер-классы и интерактивные игры на темы: волонтерство, творчество, медиа, профориентация и спорт.

Старшеклассники работают с понедельника по пятницу, по 2 часа в день. Их заработная плата составляет около 9000 рублей в месяц. С каждым подростком заключается трудовой договор сроком на 1 месяц, с возможностью продления. Инициатива направлена на поддержку молодежи, развитие трудовых навыков, стремления к достижению результатов.

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