«Трудов хватает»: как идет жизнь в Староладожском Свято-Успенском монастыре

Настоятельница Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря матушка Евфросиния рассказала, что у этого легендарного места много версий основания, самая смелая из них — о том, что храм был заложен в период княжения Ярослава Мудрого, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«По другой версии, каменный храм был заложен при Мстиславе Великом и его супруге Христине Ингесдоттер. У Мстислава в Новгороде была большая строительная артель, которая возводила храмы и расписывала их, а еще изготавливала рукописные книги — Мстиславово Евангелие. Историк Василий Татищев называет Христину всепрощающей христианкой», — сказала матушка.

По ее словам, много для восстановления храма после советского периода и различных разрушений сделала предыдущая настоятельница, но до сих пор остается еще очень много работы.

Старая Ладога обладает необыкновенной силой: на протяжении 9 веков в монастыре не прекращаются молитвы, это никого не может оставить безучастным и равнодушным, добавила настоятельница.

