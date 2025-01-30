Трудный период: патриарх предложил расширить декретный отпуск на 1-й триместр

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил начать отсчет декретного отпуска с первого триместра беременности, подчеркнув, что жизнь человека начинается с момента зачатия, сообщает «Царьград» .

Это заявление глава РПЦ сделал на XIII Рождественских парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений. Он напомнил о решении Священного синода, принятом год назад, о важности защиты жизни с момента зачатия.

Патриарх отметил, что первый триместр является самым трудным периодом для будущих матерей. Его поддержка могла бы повысить рождаемость, особенно в свете текущей критической ситуации с этим показателем.

«Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости», — добавил патриарх Кирилл.

Также он акцентировал внимание на необходимости материальной поддержки семей, указав на острые жилищные проблемы. Патриарх заметил, что выплаты, такие как материнский капитал, не решают вопрос приобретения жилья, что вызывает у семей неуверенность и страх, мешая им принимать решение о пополнении.

Сейчас в России декретный отпуск начинается с 28-й недели при многоплодной беременности и с 30-й — при одиночной.