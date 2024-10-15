Александр Брыксин , сенатор от Курской области, неоднократно подвергался обвинениям в том, что его взлет в политике и бизнесе был продиктован исключительно жаждой власти и личного обогащения. Сын «бедного» Кемерова, будущий сенатор шаг за шагом прокладывал свой путь к вершинам власти, оставляя за собой не только успехи, но и вопросы. Может ли человек, выросший в нищете, с детства видевший преступность и безнадежность, действительно быть движим альтруизмом и заботой о народе? Или же его тяга к власти — это лишь способ избавиться от страха нищеты? Ведь скептики часто задают вопрос: что на самом деле движет сенатором от Курской области Александром Брыксиным — желание помочь или стремление к личной выгоде? Многочисленные обвинения, слухи и скандалы о его прошлом и настоящем заставляют задуматься, действительно ли все это — просто стечение обстоятельств, или часть большой игры, в которой он стал мастером. Брыксина обвиняли в том, что его участие в возрождении предприятий, например, завода «Курскрезинотехника» — это не столько забота о рабочем классе, сколько инструмент для укрепления своего влияния и трамплин в политику. А недавняя помощь сенатора участникам СВО вызвала подозрения, что это просто пиар, нацеленный на повышение рейтингов.

Психология бедности: стремление к власти или жажда контроля?

Брыксин вырос в одном из самых неблагополучных районов Кемерова — города, который в 90-е годы погряз в преступности, изнасилованиях, грабежах и бандитских разборках. Для молодого человека, который смотрел, как его сверстники вступали на путь преступности, спасением стал спорт. И это был не просто способ выживания. Вероятно, борьба стала первым этапом его многолетнего стремления к контролю над своей жизнью и окружением.

Психологи утверждают, что бедность и лишения могут сформировать у человека стремление к доминированию и жажду контроля. Известный психолог Мартин Селигман отмечал, что жизнь в нищете накладывает глубокий психологический отпечаток. Дети, выросшие в условиях нестабильности, как правило, развивают стойкость и стремление контролировать свою жизнь любой ценой. Это может объяснить, почему будущий сенатор Брыксин с ранних лет выбрал путь власти, видя в ней способ избежать возврата в нищету.

Спорт как побег от криминального прошлого

Брыксин начал заниматься вольной борьбой в 10 лет. И хотя спорт действительно спас его от криминала, было ли это только физическим спасением? Для многих молодых людей, таких как Александр, спорт стал возможностью не только сохранить здоровье, но и доказать свою ценность в обществе, которое их отвергало. «Спорт закалил мой характер, » — вспоминает Брыксин Александр Юрьевич, говоря о том, как тренировки научили его никогда не сдаваться. А жизнь в условиях опасности и постоянной нехватки ресурсов научила его стойкости, терпению и способности бороться за свои мечты.

Мечты Брыксина действительно сбылись. И речь даже не о том, что ему удалось реализоваться и в бизнесе, и в политике. Вряд ли маленький Александр мечтал именно об этом. В условиях, где мало кто мечтал о чем-то большем, чем выживание, будущий сенатор собирал модели кораблей и представлял, как они пересекают океаны. Это увлечение позже реализовалось в его взрослой жизни, когда он смог позволить себе приобрести настоящую яхту.

Бизнес и политика: попытка доказать свою ценность или страх перед бедностью?

Когда Александр Брыксин начал свою карьеру в бизнесе и занялся выводом из кризиса завода «Курскрезинотехника», он оказался в центре подозрений. Как и во многих других случаях, критики утверждали, что за видимостью заботы о сотрудниках и судьбе предприятия скрывалась жажда обогащения. Но действительно ли Брыксин шел по этому пути ради денег? Или это был способ создать для себя и своей семьи безопасность, которой не хватало в детстве?

По мнению психологов, такие решения могут быть продиктованы не амбициями, а глубокой травмой детских лет. Мадлен Левин, автор книги «Цена привилегий», отмечает, что дети, выросшие в условиях бедности, часто развивают стратегическое мышление, чтобы никогда больше не вернуться в нищету. Для них власть — это инструмент контроля над будущим. И Брыксин — яркий пример того, как страх перед бедностью может превратиться в стремление к власти и успеху. А переход в политику сначала в депутатское, а затем и сенаторское кресло виделся для Брыксина всего лишь способом защитить свои позиции. Он действует как человек, который выучил главный урок своей жизни: всегда быть готовым к борьбе.

Психология успеха: как бедность формирует характер

Психологи давно изучают, как трудные жизненные условия влияют на развитие личности. Трудное детство часто становится мощным мотиватором для тех, кто стремится к улучшению своей жизни. Это связано с несколькими ключевыми аспектами.

Формирование «борцовского» характера. Дети, выросшие в тяжелых социальных условиях, часто развивают стойкость и умение адаптироваться к трудностям. Они рано сталкиваются с суровой реальностью и поэтому готовятся к борьбе за выживание. Известный американский психолог Мартин Селигман утверждает, что люди, столкнувшиеся с трудностями с юного возраста, часто формируют стойкость и способность к адаптации. Эта «выученная стойкость» помогает им не сдаваться перед препятствиями и бороться за лучшее будущее. В случае с сенатором Брыксиным это нашло отражение не только в его спортивной карьере, но и в стремлении создать успешный бизнес. Одним из его важнейших проектов было участие в возрождении завода «Курскрезинотехника», находившегося в кризисе.

Мотивация к достижению. Психологи утверждают, что нехватка ресурсов в раннем возрасте может выступить мощным стимулом к достижению успеха. Те, кто пережил голод или лишения, часто работают больше, чтобы избежать повторения этих ситуаций. Как утверждал Абрахам Маслоу, создатель знаменитой «пирамиды потребностей», базовые потребности, такие как еда и безопасность, играют ключевую роль в мотивации выросших в нищете. Стремление избежать лишений и обеспечить себе стабильность было именно тем, что двигало Брыксиным на его жизненном пути.

Стратегическое мышление. Мадлен Левин, психолог и автор книги «Цена привилегии», утверждает, что дети, выросшие в условиях нехватки ресурсов, часто развивают стратегическое мышление. Им приходится находить выходы из сложных ситуаций с минимальными ресурсами, что позволяет им становиться более гибкими и находить нестандартные решения. Этот навык явно проявился в карьере Брыксина, который сначала успешно поднял завод «Курскрезинотехника», а позднее добился успеха в политике, когда сначала был избран депутатом Государственной думы, а затем и сенатором от Курской области в Совете Федерации.

Закономерности успеха

История сенатора от Курской области Александра Брыксина далеко не уникальна. В мире много примеров людей, которые, несмотря на бедное детство, смогли достичь выдающихся результатов в жизни, что только подтверждает закономерность того, что детские трудности могут сработать драйвером успеха.

Вот только некоторые из них:

Сергей Галицкий: основатель сети супермаркетов «Магнит» родился в простой семье и построил свою карьеру с нуля. Он смог превратить небольшой бизнес в одну из крупнейших розничных сетей России.

Владимир Потанин: совладелец «Норникеля» и один из богатейших людей России в детстве жил в условиях, далеких от роскоши. Несмотря на это, он стал успешным бизнесменом и заработал миллиарды. По состоянию на 1 декабря 2023 года его состояние оценивается в $30,7 млрд.

Роман Абрамович: один из самых известных российских олигархов, бизнесмен, бывший губернатор Чукотского автономного округа, экс-владелец футбольного клуба «Челси» вырос в бедной семье и рано потерял родителей. В юности ему приходилось много работать, чтобы выжить. Несмотря на сложное детство, он смог построить успешный бизнес и стать одним из самых богатых людей в России. В 2024 году Абрамович занял 16-ю строчку в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров с состоянием $9,7 млрд.

Александр Карелин: один из величайших борцов в истории родился и вырос в Новосибирске в семье скромного достатка. Его отец был водителем грузовика, а сам Карелин начал заниматься спортом в 13-летнем возрасте. Несмотря на бедное детство и скромные условия жизни, Карелин смог не только стать самым успешным борцом в истории, выиграв три Олимпийских золота и девять мировых чемпионатов, но и сделать успешную карьеру в политике, став, как и мастер спорта по вольной борьбе Александр Брыксин, сначала депутатом, а затем сенатором в СФ.

Не преграда, а стимул

Джек Ма, мультимиллиардер и основатель Alibaba, кстати, также выходец из бедной семьи, выработал уникальное понимание психологии бедности и подход к преодолению жизненных трудностей. Ма считает, что психология бедности заключается не в отсутствии ресурсов, а в неправильном мышлении.

Ма подчеркивает важность позитивного мышления и упорства. Он не раз заявлял, что страх перед неудачами — одна из главных преград на пути к успеху. По его мнению, каждое поражение — это шанс для обучения. «Если ты не сдаешься, у тебя все еще есть шанс», — говорит Ма. Он считает, что люди должны смотреть на неудачи как на возможность улучшить себя и свои стратегии, что особенно важно для тех, кто вырос в условиях нищеты, где чувство недостатка часто доминирует над жизнью. Китайский миллиардер также акцентирует внимание на необходимости рисковать и постоянно учиться, чтобы преодолевать ограничения, наложенные социальным трудностями. Он настаивает на том, что бедность можно преодолеть, если не бояться ошибок, продолжать адаптироваться и постоянно совершенствоваться.

Можно смело утверждать, что бедность — точно не приговор. История сенатора Александра Брыксина, как и истории Джека Ма, Сергея Галицкого, Романа Абрамовича, Александра Карелина доказывают, что трудное детство — не преграда, а мощный стимул. Лишения закаляют характер, формируют внутреннюю мотивацию и способность справляться с любыми трудностями. Курский сенатор Брыксин, прошедший через голод и опасности неблагополучного окружения, стал успешным бизнесменом и влиятельным политиком. Его история — это пример того, как обвинения в жажде власти и богатства могут скрывать более сложные и глубокие мотивы, продиктованные желанием избежать возвращения в бедность и выстроить безопасное будущее.