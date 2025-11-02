Труд в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере

Работа в государственные праздники, включая День народного единства 4 ноября, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, это правило распространяется на всех работников независимо от формы оплаты труда.

Сдельщикам полагается оплата не менее чем по двойным расценкам. Работникам с почасовой или поденной оплатой — не менее двойной ставки. Сотрудникам на окладе выплачивается не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа в праздник не превышает месячную норму рабочего времени, и не менее двойной ставки при превышении нормы.

Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным или трудовым договором, а также локальными нормативными актами. Требование о повышенной оплате труда в праздничные дни является обязательным для всех работодателей.