Тротуары начали асфальтировать на улице Нахимова во Фрязине

Подрядная организация «ИнженерСтрой — Фрязино» приступила к укладке асфальта на тротуарах по улице Нахимова. Работы ведутся в строгом соответствии с нормативами, и, несмотря на то, что сроки по контракту позволяют завершить их к сентябрю, подрядчик взял на себя обязательства закончить асфальтирование участка от улицы Рабочей до перекрестка «Нахимова — Горького» уже к концу следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта тема долгое время оставалась одной из самых острых для жителей Фрязино. Предыдущий подрядчик, занимавшийся капитальным ремонтом дорожного покрытия, не справился с задачей по качественной укладке асфальта на тротуарах. В связи с этим контракт с ним был расторгнут, а работы поручены другой организации, способной обеспечить должный уровень исполнения.

«Качество работ — наш главный приоритет. Новое покрытие не только повысит комфорт для пешеходов, но и позволит проводить механизированную уборку снега зимой. Кроме того, на тротуар будет распространяться пятилетняя гарантия», — отметил глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.