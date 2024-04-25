сегодня в 13:27

Тропиночную сеть начали прокладывать на месте сквера в Ступине

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских обсудил с жителями проект благоустройства территории нового рынка. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Во встрече приняли участие профильные заместители главы округа Максим Жуков и Сергей Протопопов, представители депутатского корпуса, общественной палаты, молодежного парламента и подрядчика.

На объекте площадью 0,9 га проведут комплексное благоустройство: замену плиточного покрытия, установку малых архитектурных форм, лавочек, урн, освещения, озеленение территории. Сквер послужит местом приятного и тихого времяпровождения для людей старшего возраста и для родителей с детьми.

Рабочие завершили демонтажные работы и приступили к укладке тропиночной сети.

«Продолжим создавать комфортную среду для жизни, преображать наш округ. Важно, чтобы новые современные общественные пространства гармонировали с историческим обликом города. Здесь также будет построено капитальное здание, где расположится рынок. На данный момент ведутся земляные работы. Таким образом, комплексно обновим одну из центральных территорий города», — отметил Мужальских.

По словам главы округа, в планах — открытие дороги с двусторонним движением по улице Калинина.

Сквер планируется благоустроить к первой половине июля. Объект капитального строительства будет завершен к концу осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.