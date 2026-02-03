Троицкий собор в Клину планируют освятить осенью после реконструкции

В Клину завершили основные этапы реставрации Троицкого собора, освящение которого запланировано на осень 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

3 февраля представители церковной епархии проверили ход ремонтно-восстановительных работ в Троицком соборе Клина. Реконструкция вышла на финальную стадию: впереди установка иконостаса, монтаж паникадил, благоукрашение внутреннего убранства и укладка полов.

Протоиерей Евгений Мальков, благочинный церквей Клинского округа, отметил, что восстановлена трапезная часть, где уже проходят богослужения, а в четверике работы продолжаются. Он сообщил, что строительные леса планируют снять к весне, после чего собор предстанет в обновленном виде.

Троицкий собор, построенный в 1802–1836 годах, считается духовным центром Клина. В советское время здание использовалось не по назначению: колокольня стала водонапорной башней, а в соборе разместили столовую. В 2008 году храмовый комплекс вернули Русской православной церкви, после чего началась масштабная реставрация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.