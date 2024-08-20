Троим участковым из Москвы дали сроки за тайное вторжение в квартиру покойника

Трое участковых ОМВД по району Новогиреево приговорены судом к штрафам и условному лишению свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном проникновении в жилище. Следствие считает, что служащие незаконно проникли в квартиру пожилого москвича, который умер, сообщает MK.Ru .

В сентябре 2023 года у магазина на Зеленом проспекте нашли труп мужчины — прямо на улице его настиг сердечный приступ. Покойника повезли в морг, а личные вещи умершего забрал участковый. Полицейский, по его словам, хотел разыскать родственников мужчины, поэтому в банке узнал адрес старика и наведался к нему в квартиру с двумя коллегами.

Уже на месте, в доме на 3-й Владимирской улице, участковые начали расспрашивать соседей умершего, знают ли они что-то о его родных. Однако в один момент, когда стражи порядка находились в квартире, в дверь раздался стук с криком: «Откройте, полиция!»

Оказалось, что волей случая сразу за участковыми к квартире подошел и зять покойного. Он не понял, почему его родственник пропал, а свет в жилище горит, поэтому сразу вызвал на место наряд.

По итогу троим предприимчивым участковым предъявили обвинение в превышении служебных полномочий и незаконном проникновении в жилище. Суд приговорил их к штрафам и условным лишениям свободы — от 3,5 до 4 лет с испытательными сроками.