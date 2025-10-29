Новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова заявила, что, как бы ребенок ни вел себя в школе, учитель не имеет права применять физическое насилие, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

«Один ребенок это воспримет совершенно нормально, его взяли за руку и вывели, а другой будет считать, что учитель перешел границы индивидуального пространства, потому что тактильность у каждого разная», — сказала омбудсмен.

По ее словам, конфликтную ситуацию на уроке педагог должен постараться приглушить. Если это невозможно, надо проявить достоинство: можно просто сказать о том, что ситуация требует разрешения.

Ранее общественный резонанс вызвал приговор в виде 1,5 лет исправительных работ, вынесенный учителю физики Сергею Перминову за бросок ручки и выдворение из класса сквернословящего ученика.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.