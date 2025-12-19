Трое жителей Орехово-Зуевского округа получили премию губернатора Подмосковья

Премия губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» вручена трем жителям Орехово-Зуевского округа. Алексей Грибов стал лауреатом в номинации «Герои в тылу». Он — ветеран спецоперации, заместитель директора по безопасности школы №1 имени Героя РФ Л.И. Шулайкиной. Грибов обучает детей основам безопасности, открыл военно-спортивный клуб «Беркут» и организует экскурсии по храмам для духовного воспитания молодежи.

Юлия Дубинина отмечена в номинации «Доброе дело». Она — социальный координатор фонда «Защитники Отечества» и руководитель Комитета семей воинов Отечества округа. Дубинина помогает адаптироваться ветеранам спецоперации, особенно инвалидам, курирует госпиталь имени Вишневского и стала соавтором проекта «Путь к новой жизни», занявшего второе место на Всероссийской премии «Служение».

Лариса Пачкория также стала лауреатом в номинации «Доброе дело». Она руководит объединением «Маск сети ZOV г. Орехово-Зуево», где около 250 волонтеров изготовили тысячи маскировочных сетей, антидроновых одеял и халатов для бойцов. Пачкория организует сборы гуманитарной помощи, включая медикаменты и продукты для нужд военных. Глава округа Руслан Заголовацкий поздравил лауреатов и отметил их вклад в важное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.