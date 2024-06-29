Трое юных реутовчан впервые получили паспорт

В администрации городского округа Реутов состоялось торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации девушкам и юношам, которым исполнилось 14 лет.

«Сегодня ребята получили документ, который подтверждает, что они являются гражданами великой страны — Российской Федерации. Страны, у которая богатая история, культура, традиции, наука. Паспорт это не только права, но и большая ответственность. Ребята станут достойными гражданами России», — отметила заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая.

Вместе с паспортами ребятам вручили обложки на новый документ от «Движения Первых» и сочинение Н. М. Карамзина «История государства Российского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.