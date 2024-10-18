Триумфальную арку в Нижнем Новгороде могут воссоздать к 2026 году

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил о том, что останцы Триумфальной арки, которая была построена к приезду в город императора Николая II в 1896 году, планируется сохранить, сообщает pravda-nn.ru .

На Советской улице между домами № 20 и 22 была обнаружена историческая кладка. Специалисты провели анализ и установили, что обнаруженные элементы могут быть основанием Триумфальной арки, которая была уничтожена в начале XX века.

Они также выяснили, что некоторые из останцев относятся к дореволюционному времени, в то время как другие — к советской эпохе. Это указывает на то, что объект подвергался реставрации.

В качестве вариантов сохранения арки предложены несколько идей: создать музейный экспонат из останцев, защитив их стеклянной конструкцией, а также возвести рядом новую арку к 2026 году, которая воссоздаст первоначальный облик.