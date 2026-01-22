Триллион не спасет: эксперт оценил перспективы российских процессоров

Даже при инвестициях в 1,25 трлн рублей Россия в ближайшие годы будет отставать от мировых лидеров в области микроэлектроники, сообщил РИАМО эксперт по бытовой электронике и сервисному обслуживанию, исполнительный директор авторизованного сервисного центра Малик Амиров.

Ранее стало известно о планах создать в России мегакорпорацию под названием «Объединенная микроэлектронная компания». На ее развитие потратят свыше 1 трлн рублей до 2030 года. В корпорацию войдет в том числе завод по выпуску чипов по топологии 28 нанометров и ниже.

«Как мы помним, у нашей страны были попытки создания собственных процессоров Baikal, однако компания столкнулась с проблемами из-за санкций и технологической зависимости от зарубежных производств, что в свою очередь привело к остановке конвейеров осенью 2025 года. Создание мегакорпорации и инвестиции в размере 1,25 трлн рублей действительно могут стать важным шагом в направлении разработки собственных процессоров», — отметил Амиров.

Он добавил, что при этом достижение уровня мировых лидеров, таких как Intel, AMD и Apple, потребует не только значительных финансовых вложений, но и времени, критических технологий и квалифицированных специалистов.

«Научиться разрабатывать конкурентоспособные чипы — это сложный процесс, который не ограничивается лишь финансированием. Поэтому мы все равно будем отставать от лидеров в данной области на протяжении ближайших лет», — отметил эксперт.

