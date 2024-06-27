Три жилых комплекса в Ленинском объединит благоустроенная зеленая зона

В 2025 году начнутся работы по облагораживанию Коробовского лесопарка в Ленинском городском округе Московской области. На территории создадут экотропы, которые свяжут единым зеленым маршрутом три новых подмосковных квартала, расположенных вокруг лесопарка. Об этом сообщает администрация округа.

Коробовский лесопарк будет благоустроен силами администрации Ленинского городского округа и девелопера — девелопер оборудует входные группы.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поддержал создание Коробовского лесопарка на территории нашего округа — одного из крупнейших наших проектов. Площадь благоустроенной зоны лесопарка составит 65 Га. Лесопарк соединит между собой большое количество жилых комплексов — наши жители смогут пройти прямо через парк до другого ЖК или проехать на велосипеде, самокате, не выходя на трассу», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В основу проектирования положен принцип баланса между человеком и природой — элементы благоустройства будут аккуратно интегрированы в естественную среду. В нескольких точках у границ с жилыми кварталами девелопер создаст входные группы с общественными пространствами, которые станут «лицом» лесопарка. При благоустройстве будут применены натуральные материалы и природосберегающие решения. В основной части лесопарка проложат тропы здоровья для пешеходов, также здесь оборудуют зоны отдыха. В зимний период жители смогут осуществлять прогулки на лыжах.

«Мы рады участвовать в благоустройстве зеленой зоны, поскольку она предоставит разнообразные возможности жителям сразу трех наших проектов. Это безопасное передвижение между жилыми кварталами на велосипеде, утренние пробежки и тренировки на открытом воздухе, семейные пикники и прогулки с друзьями. Все это создаст живую связь между районами и будет способствовать поддержанию здорового образа жизни», — отмечает директор кластера группы «Самолет» Денис Марканов.

Вокруг Коробовского лесопарка расположено несколько прудов, рядом протекает река Людовна, а на Большом Людовинском пруде благоустроены современные пляжи. Природный ландшафт территории способствовал открытию в окрестностях нескольких конно-спортивных клубов и баз отдыха. А в строящихся жилых комплексах запроектированы бульвары, скверы и другие зеленые пространства. Например, в ЖК «Пригород Лесное» на месте оврага обустроят многоуровневый ландшафтный парк. Коробовский лесопарк станет связующим звеном между этими зонами, после его благоустройства на юге Подмосковья появится большое рекреационное пространство для отдыха на природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.