Три улицы в Дубне вошли в 2025 году в программу «Светлый город»

Три участка в Дубне, где не хватало освещения, в этом году оснастят фонарями по программе «Светлый город». Самый протяженный участок на улице Жуковского, там работы растянутся на 600 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, новое освещение появится от 21 до 25 дома на улице Правды и в 4-м Речном проезде. На улице Жуковского работы в рамках программы особенно востребованы: там освещение появится на важных для горожан пешеходных маршрутах. Также в городе в рамках общей модернизации наружного освещения планируется замена светильников на 13 улицах.

В прошлом году по губернаторской программе «Светлый город» прошла замена светильников на четырех участках, а на трех появились новые линии освещения.

«Работы продолжатся, чтобы на наших улицах было максимально комфортно и безопасно», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.